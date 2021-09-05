Чемпіони проти Швейцарії, вискочки проти Німеччини: розклад і трансляції матчів 5 вересня

У неділю, 5 вересня, будуть зіграні 12 матчів відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року. Вчора збірна України зіграла внічию з Францією.
Центральним буде поєдинок між діючими чемпіонами Європи командою Італії і Швейцарією. Також буде цікаво, як покаже себе лідер групи J Вірменія в матчі проти Німеччини.
Група B
21:45. Іспанія – Грузія
ТВ: Футбол 2
21:45. Косово – Греція
Група С
19.00. Болгарія – Литва
21:45. Швейцарія – Італія
ТВ: Футбол 1
Група Е
16:00. Білорусь – Уельс
ТВ: Футбол 1
21:45. Бельгія – Чехія
Група I
19.00. Албанія – Угорщина
19.00. Англія – Андорра
ТВ: Футбол 1
21:45. Сан-Марино – Польща
Група J
19.00. Ісландія – Північна Македонія
ТВ: Футбол 2
21:45. Німеччина – Вірменія
ТВ: Футбол 3
21:45. Румунія – Ліхтенштейн
Відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .