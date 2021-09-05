Чемпіони проти Швейцарії, вискочки проти Німеччини: розклад і трансляції матчів 5 вересня

12 матчів кваліфікаційного циклу ЧС-2022 будуть зіграні сьогодні, всі українські глядачі зможуть подивитися в прямому ефірі

Італія - чемпіон Європи! / Фото: Reuters

У неділю, 5 вересня, будуть зіграні 12 матчів відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року. Вчора збірна України зіграла внічию з Францією.

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Центральним буде поєдинок між діючими чемпіонами Європи командою Італії і Швейцарією. Також буде цікаво, як покаже себе лідер групи J Вірменія в матчі проти Німеччини.

Група B

21:45. Іспанія – Грузія

ТВ: Футбол 2

21:45. Косово – Греція

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Група С

19.00. Болгарія – Литва

21:45. Швейцарія – Італія

ТВ: Футбол 1

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Група Е

16:00. Білорусь – Уельс

ТВ: Футбол 1

21:45. Бельгія – Чехія

Група I

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19.00. Албанія – Угорщина

19.00. Англія – Андорра

ТВ: Футбол 1

21:45. Сан-Марино – Польща

Група J

19.00. Ісландія – Північна Македонія

ТВ: Футбол 2

21:45. Німеччина – Вірменія

ТВ: Футбол 3

21:45. Румунія – Ліхтенштейн

Відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .