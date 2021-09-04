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Чемпіону Європи-2020 карабінери виписали штраф у 40 тисяч євро. Але для гравця Ювентуса це копійки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 вересня, 20:18
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У неприємну історію потрапив футболіст туринського Ювентуса Федеріко Бернардескі – на його фірмі працювали 11 нелегальних робітників
Федеріко Бернардескі
Федеріко Бернардескі / Фото: Reuters

Правоохоронці виписали футболістові штраф у розмірі понад 40 тисяч євро і призупинили діяльність пляжного комплексу Amare Holi в Марина-ді-Каррара, який належить півзахиснику Ювентуса.

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Під час перевірки приміщень карабінери виявили 11 нелегальних робітників, які працювали на фірмі Федеріко Бернардескі офіціантами, барменами і посудомийками. Крім того, один з "нелегалів" виявився не громадянином ЄС.

Діючи відповідно до закону, правоохоронні органи припинили діяльність пляжу і виписали максимальний штраф, передбачений в таких випадках.

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Робота пляжного комплексу буде відновлена тільки в разі, якщо Федеріко Бернардескі зареєструє всіх робітників і виплатить штраф.

Додамо, що чемпіон Італії отримує в своєму клубі зарплату розміром 4 мільйони євро на рік, або 333 тисячі на місяць. А виписаний штраф складе всього лише одну десяту його місячної зарплати.

Відзначимо, що Федеріко у складі туринського Ювентуса тричі ставав чемпіоном Італії і двічі вигравав Кубок і Суперкубок Італії.

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А на нещодавньому Євро-2020, 27-річний футболіст в складі збірної Італії став чемпіоном Європи.

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