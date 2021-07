Чемпіонів Італії одягли у зміїну шкіру. Виглядає вражаюче

Міланський Інтер представив комплект нової домашньої форми на сезон-2021/22. Дизайн екіпіровки виконаний у вигляді зміїної шкіри – відсилання до прізвиська команди "змії".

| MAGLIA Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest

Комплект виконаний в традиційних для Інтера синьому, темно-синьому і чорному кольорах. Варто відзначити, що форма буде складатися як мінімум на 95% з перероблених пластикових матеріалів.

| MAGLIA



The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22.

#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano