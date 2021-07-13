Чемпіонів Італії одягли у зміїну шкіру. Виглядає вражаюче

Міланський Інтер представив нову екіпіровку на наступний сезон, дизайн футболок виконаний в синьому і чорному кольорах і у вигляді зміїної шкіри

Оригінальна форма Інтера / Фото: Inter FC

Міланський Інтер представив комплект нової домашньої форми на сезон-2021/22. Дизайн екіпіровки виконаний у вигляді зміїної шкіри – відсилання до прізвиська команди "змії".

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"Змія скидає шкіру, щоб краще протистояти новим викликам", – йдеться в презентації екіпіровки.

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Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest #TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo pic.twitter.com/CEQAYbO2n2 - Inter (@Inter) July 13, 2021

Комплект виконаний в традиційних для Інтера синьому, темно-синьому і чорному кольорах. Варто відзначити, що форма буде складатися як мінімум на 95% з перероблених пластикових матеріалів.

Нагадаємо, що Інтер в минулому сезоні став чемпіоном Італії вперше за 11 років. Купалися в шампанському і стрибали до упаду! Дивіться як Інтер гульнув на честь свого чемпіонства.