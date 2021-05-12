Чемпіон Нідерландів знищив трофей заради своїх фанатів

Керівництво амстердамського Аякса вирішило розплавити салатницю за перемогу в сезоні 2020/2021 і поділитися її частинками з тисячами власниками абонементів

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

На дивовижний крок вирішив піти свіжоспечений чемпіон Нідерландів – Аякс, який став найкращим у країні вже 35-й раз. У нинішньому сезоні команда зіграла 30 з 34 матчів сезону без уболівальників, але не забула про них. Клуб вирішив розплавити отриманий приз – салатницю – і поділитися його частинками зі своїми фанатами.

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"Тарілку" розплавили і розділили на 42 тисячі частинок, з яких зробили маленькі зірочки. Вага сувеніра становить 3,45 грама. Правда, з самого трофея туди потрапило лише 0,06 г. Гравці Аякса з гордістю представили зірки вболівальникам.

Власники абонементів отримають частину пам'ятного трофею разом із сезонним абонементом. Легендарний Марк Овермарс уже поніс валізи (дивіться відео)...

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Клуб красиво представив процес єднання з фанатами в невеликому, але вражаючому відеоролику: "Частина перемоги, частина, історії, частина Аякса".

Тим часом, вже відомі деякі конкуренти Динамо: хто зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Дивіться, як Аякс розгромив Еммен у чемпіонаті Нідерландів: