Чемпіон світу з футболу отримав строк за дитяче порно

Колишній футболіст Реала Крістоф Метцельдер отримав десять місяців тюремного ув'язнення умовно за зберігання і поширення дитячої порнографії

Колишній футболіст збірної Німеччини і мадридського Реала Крістоф Метцельдер засуджений до десяти місяців тюремного ув'язнення умовно. Він зізнався в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Реклама

Читайте також: Тренер заарештований за зґвалтування 11-річної спортсменки, але хоче "одружитися з нею"

Крістоф робив скріншоти зображень на вільно доступних вебсайтах і розповідав про свої екстремальні фантазії в чатах. Метцельдер зазначив, що його захоплював "перетин кордонів", а не зображення серйозних сексуальних знущань. Колишній футболіст прийняв покарання, а також попросив вибачення у жертв сексуального насильства, повідомляє Deutsche Welle.

Переможець чемпіонату світу 2002 року зізнався, що відправив 18 файлів з описом сексуальної експлуатації дітей трьом жінкам, хоча на його телефоні було знайдено 297 зображень.

Метцельдер виступав за мадридський Реал з 2007 по 2010 роки. Він також грав за дортмундську Боруссію і Шальке. У його активі 47 матчів за збірну Німеччини. Метцельдер завершив ігрову кар'єру 2013 роre.

Реклама

Раніше англійський футболіст ґвалтував дівчину, утримуючи її в своєму будинку.