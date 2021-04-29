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Чемпіон світу з футболу отримав строк за дитяче порно

29 квітня, 19:40

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишній футболіст Реала Крістоф Метцельдер отримав десять місяців тюремного ув'язнення умовно за зберігання і поширення дитячої порнографії

Колишній футболіст збірної Німеччини і мадридського Реала Крістоф Метцельдер засуджений до десяти місяців тюремного ув'язнення умовно. Він зізнався в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

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Крістоф робив скріншоти зображень на вільно доступних вебсайтах і розповідав про свої екстремальні фантазії в чатах. Метцельдер зазначив, що його захоплював "перетин кордонів", а не зображення серйозних сексуальних знущань. Колишній футболіст прийняв покарання, а також попросив вибачення у жертв сексуального насильства, повідомляє Deutsche Welle.

Переможець чемпіонату світу 2002 року зізнався, що відправив 18 файлів з описом сексуальної експлуатації дітей трьом жінкам, хоча на його телефоні було знайдено 297 зображень.

Метцельдер виступав за мадридський Реал з 2007 по 2010 роки. Він також грав за дортмундську Боруссію і Шальке. У його активі 47 матчів за збірну Німеччини. Метцельдер завершив ігрову кар'єру 2013 роre.

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Раніше англійський футболіст ґвалтував дівчину, утримуючи її в своєму будинку.

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