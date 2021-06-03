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Чемпіон Італії визначився з новим тренером після скандалу з Конте

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 червня, 14:48
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Новим головним тренером Інтера став 45-річний Сімоне Індзагі, який залишив римський Лаціо і підписав у Мілані контракт на два роки
/ Фото: Reuters

Наприкінці травня ми писали, що Ювентус та Інтер терміново знайшли нових тренерів. Сьогодні інформація італійських журналістів-інсайдерів щодо міланського клубу підтвердилася. З наступного сезону Інтер тренуватиме 45-річний Сімоне Індзагі.

Новину сьогодні вдень повідомив офіційний сайт "чорно-синіх".

Контракт із молодшим з братів Індзагі підписаний на два роки. Протягом останніх п'яти років Сімоне очолював Лаціо, виводив команду в Лігу чемпіонів. У минулому сезоні римляни вийшли з групи ЛЧ, залишивши позаду російський Зеніт і бельгійський Брюгге, але в 1/8 фіналу двічі поступилися німецькій Баварії. У Серії А підопічні Індзагі посіли шосте місце і виступлять в єврокубках.

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Нагадаємо, попередній наставник Інтера Антоніо Конте залишив команду через розбіжності з босами щодо трансферної політики. Наставник хотів посилитися, а йому пропонували продати декількох гравців. В Лаціо теж була скандальна ситуація: власники клубу не хотіли відпускати Сімоне, який мав чинний контракт. Але той все ж утік.

Дивіться, як Лаціо обіграв Дженоа в матчі з сімома голами:

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