Челсі підписав тренера-рекордсмена і Монстра-чемпіона Америки

Лондонський клуб продовжив угоду з тренером Томасом Тухелем до літа 2024 року, а з бразильським захисником Тіаго Сілвою – ще на один сезон

Томас Тухель з кубком чемпіонів / Фото: Reuters

Літнє міжсезоння для клубів – пора підписання нових контрактів. Сьогодні переможець Ліги чемпіонів продовжив угоди відразу з двома "ковалями" недавнього тріумфу. Головний тренер Челсі Томас Тухель тепер залишається в команді до літа 2024 року. Попередній же договір діяв до 2022 року. Однак єврокубковий успіх дозволив йому розраховувати на більше.

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Нагадаємо, німецький фахівець приїхав в Лондон 27 січня. З тих пір він програв всього 5 матчів, його підопічні пропустили 16 м'ячів, а в 19 матчах залишали ворота недоторканними. Ці показники виявилися недосяжними ні для жодного колективу Прем'єр-ліги.

Також ще на рік залишається в Лондоні 36-річний захисник Тіаго Сілва, який прийшов у Челсі з ПСЖ раніше Томаса Тухеля – минулого літа. Контракт бразильця на прізвисько Монстр буде діяти ще рік. Зі збірною він вигравав Кубок Америки-2019 і Кубок конфедерацій-2013.

До речі, тренер Челсі познайомився з Абрамовичем в Порту.

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