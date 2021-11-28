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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Челсі – Манчестер Юнайтед: анонс та прогноз на суперматч від коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
28 листопада, 15:06
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У неділю, 28 листопада, пройде центральний матч 13-го туру чемпіонату Англії: Челсі на стадіоні "Стемфорд Брідж" прийматиме Манчестер Юнайтед
МЮ перервав невдалу серію в матчі проти Вільярреалу
МЮ перервав невдалу серію в матчі проти Вільярреалу / Фото: REUTERS

Лідер Прем'єр-ліги прийматиме принципового суперника, і у разі перемоги зможе повернути перевагу від найближчого переслідувача – Ліверпуля – на чотири очки.

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У чемпіонаті лондонці не програють шість турів поспіль, пропустивши за цей період лише у двох матчах по голу.

У попередньому турі вони розгромили Лестера (3:0), а посеред тижня знищили Ювентус у Лізі чемпіонів (4:0).

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Хоча остання домашня гра у Прем'єр-лізі завершилася несподіваною нічиєю з Бернлі (1:1).

У Челсі вагомі втрати в кожній лінії – на тривалий строк вибув Чілвелл, у лазареті Канте, Ковачич та Лукаку.

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МЮ в останніх семи турах АПЛ здобув лише одну перемогу і п'ять разів програв – зокрема, у дербі та Вотфорду.

Це призвело до звільнення Сульшера. Повноцінного головного тренера поки що команда не має, а тимчасово ці обов'язки виконує Майкл Каррік.

Під його керівництвом червоні дияволи покінчили із триматчевою серією без перемог, обігравши у гостях Вільярреал у рамках Ліги чемпіонів (2:0).

Через травми на "Стемфорд Брідж" не зіграють Варан, Погба, Грінвуд і Кавані.

Челсі є очевидним лідером цієї зустрічі. Чекаю на їхню беззаперечну перемогу. Можливо, обидві команди заб'ють, відповідно, буде ТБ 2.5.

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23
8
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15
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22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
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12:23
16
11
Колос
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