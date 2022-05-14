Челсі – Ліверпуль: де і о котрій дивитись фінал Кубка Англії

У фіналі Кубка Англії на стадіоні "Вемблі" зустрінуться Челсі та Ліверпуль. Це другий фінал цього сезону, в якому суперники розіграють трофей. Початок матчу о 18:45

Челсі vs Ліверпуль / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка Англії між Челсі та Ліверпулем. 27 лютого вони вже зустрічалися у фіналі Кубка ліги, і тоді мерсисайдці перемогли "аристократів" у серії пенальті.

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У матчі за Кубок Англії підопічні Томаса Тухеля намагатимуться реабілітуватися за провальний сезон. Чинний переможець ЛЧ з великим відставанням від лідерів АПЛ йде на третьому рядку чемпіонату. А ще це добрий шанс поквитатися за програш у Кубку ліги.

Команда Юргена Клоппа вже здобула один трофей у нинішньому сезоні та зберігає гарні шанси завоювати ще три. Крім Кубка Англії, Ліверпуль бореться за чемпіонство в АПЛ та зіграє у фіналі ЛЧ із Реалом.

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Коли матч. Поєдинок відбудеться 14 травня. Початок о 18:45 за київським часом.

Де дивитись матч Челсі – Ліверпуль. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Setanta Sports. Також за поєдинком МЮ – Челсі онлайн можна спостерігати OLL.TV.

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Хто переможець. Аналітики вважають, що Ліверпуль має більше шансів здобути Кубок Англії.

Котирування на основний час:

Перемога Ліверпуля – 2.12.

Нічия – 3.50.

Перемога Челсі – 3.55.

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Ліверпуля – 1.60

Перемога Челсі – 2.44

Раніше ми повідомляли, що угода з продажу лондонського Челсі буде остаточно завершено до кінця травня. Новим власником клубу стане американський бізнесмен Тодд Белі.