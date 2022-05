Челсі – Ліверпуль: де і о котрій дивитись фінал Кубка Англії

У суботу, 14 травня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка Англії між Челсі та Ліверпулем. 27 лютого вони вже зустрічалися у фіналі Кубка ліги, і тоді мерсисайдці перемогли "аристократів" у серії пенальті.

У матчі за Кубок Англії підопічні Томаса Тухеля намагатимуться реабілітуватися за провальний сезон. Чинний переможець ЛЧ з великим відставанням від лідерів АПЛ йде на третьому рядку чемпіонату. А ще це добрий шанс поквитатися за програш у Кубку ліги.

Команда Юргена Клоппа вже здобула один трофей у нинішньому сезоні та зберігає гарні шанси завоювати ще три. Крім Кубка Англії, Ліверпуль бореться за чемпіонство в АПЛ та зіграє у фіналі ЛЧ із Реалом.

