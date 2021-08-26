Челсі і Барселона домінували на нагородженні кращих в Лізі чемпіонів

УЄФА назвав кращих в Лізі чемпіонів / Фото: UEFA.com
У чоловічій Лізі чемпіонів практично всі нагороди пішли переможцям минулого сезону Челсі. Навіть найкращим гравцем сезону був визнаний гравець лондонців Жоржинйо.
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Кращі гравці минулого сезону Ліги чемпіонів:
Кращий воротар: Едуар Менді (Челсі)
Кращий захисник: Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
Кращий півзахисник: Н'Голо Канте (Челсі)
Кращий нападник: Ерлінг Холанн (Боруссія Д)
Кращий тренер: Томас Тухель (Челсі)
А в жіночій Лізі чемпіонів домінувала Барселона, яка перемогла в минулому євросезоні. Кращою футболісткою була визнана півзахисниця каталонського клубу Алексія Путельяс.
Кращі гравці минулого сезону жіночої Ліги чемпіонів:
Краща воротарка: Сандра Паньос (Барселона)
Краща захисниця: Ірені Паредес (Парі Сен-Жермен)
Краща півзахисниця: Алексія Путельяс (Барселона)
Краща нападниця: Дженніфер Ермосо (Барселона)
Кращий тренер: Льюїс Кортес (Барселона)