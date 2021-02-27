Колишній воротар збірної Аргентини на смерть збив пішохода

Колишній воротар збірної Аргентини Пабло Кавальеро підозрюється в тому, що він зробив смертельний наїзд на пішохода. 56-річний чоловік загинув на місці аварії в результаті удару об лобове скло позашляховика Volkswagen Tiguan, за кермом якого був колишній футболіст.

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Відносно Кавальеро порушено справу за фактом смерті в результаті протиправних дій. Також у екс-футболіста взяли аналіз крові на наявність алкоголю, повідомляє Marca.

Кавальеро встиг пограти в Іспанії за "Еспаньол", "Сельту", "Леванте". Також на рахунку голкіпера 26 матчів за збірну Аргентини. Кавальеро брав участь у двох чемпіонатах світу та Олімпіаді-1996 року, на якій аргентинці завоювали срібні медалі. В даний час він є спортивним директором аргентинського клубу "Велес Сарсфілд".

Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув під час тренувального заїзду: за кермом авто був його батько. Медики намагалася реанімувати потерпілого протягом 50 хвилин.

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