Колишній гравець збірної України поїхав до Росії і продовжить кар'єру на Далекому Сході

Колишній півзахисник Металіста-1925 Віталій Кольцов підписав контракт з російським клубом СКА Хабаровськ на один рік. І буде грати у Сергія Юрана

Віталій Кольцов у складі харківського клубу / Фото: Металіст 1925

Колишній півзахисник харківського Металіста-1925 Віталій Кольцов перейшов до російського СКА Хабаровськ. Контракт з 27-річним українським футболістом з Вінницької області розрахований на один рік. За СКА виступатиме під номером 8.

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Раніше Кольцов виступав за молодіжні команди Шахтаря, Маріуполя, Олександрії, а також донецький Олімпік. Минулий сезон півзахисник провів за Металіст-1925, за який зіграв 28 матчів. Також свого часу Кольцов виступав за юнацьку збірну України. За кордоном ще свої сили не пробував. І ось відправляється на Далекий Схід.

У минулому сезоні хабаровський СКА зайняв 11-е місце з 22 колективів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії – ФНЛ. У команді вже грають три українця – Дмитро Литвин, Гліб Грачов і Денис Тарадуда.

Команду СКА тренує 52-річний Сергій Юран – уродженець Луганська, який на початку 1990-х вирішив виступати за збірну Росії, за що в Україні його охрестили зрадником.