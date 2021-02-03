Колишній гравець московського "Локомотива" став тренером "Волині"

Тарас Михалик повернувся до клубу своєї малої батьківщини в новому амплуа

Колишній футболіст збірної України, київського "Динамо" та московського "Локомотива" Тарас Михалик починає освоювати нову професію. 37-річний уродженець Волинської області спробує себе в ролі тренера. В серпні Михалик оголосив про завершення кар'єри в 36 років.

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У новому амплуа Тарас уже з'явився в команді Другої української ліги – "Волинь-2". Про це оголосив офіційний сайт луцького клубу. Михалик допомагатиме в роботі Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.

Молодіжна команда почала зимовий тренувальний збір 1 лютого. "Волинь-2" заявилася на турнір пам'яті Ернеста Юста, де перший матч проведе 6 лютого. У нинішньому сезоні колектив посідає восьме місце серед 13 клубів групи А Другої ліги, набравши 10 очок в 11 матчах.

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Нагадаємо, Михалик виступав за київські ЦСКА і "Динамо", "Закарпаття", а в 2013-2019 рр. – за московський "Локомотив". Раніше Михалик влаштував бійку на Різдвяному турнірі, граючи в формі москвичів. Минулого року він провів 21 матч у Першій лізі за "Волинь", де з партнерами боровся за підвищення в класі.

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Нещодавно "Локомотив" у Москві програв "Зальцбургу" в Лізі чемпіонів:

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