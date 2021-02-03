Русский
$ 28,06
33,79
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Колишній гравець московського "Локомотива" став тренером "Волині"

3 лютого, 15:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Тарас Михалик повернувся до клубу своєї малої батьківщини в новому амплуа

Колишній футболіст збірної України, київського "Динамо" та московського "Локомотива" Тарас Михалик починає освоювати нову професію. 37-річний уродженець Волинської області спробує себе в ролі тренера. В серпні Михалик оголосив про завершення кар'єри в 36 років.

Реклама

У новому амплуа Тарас уже з'явився в команді Другої української ліги – "Волинь-2". Про це оголосив офіційний сайт луцького клубу. Михалик допомагатиме в роботі Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.

Молодіжна команда почала зимовий тренувальний збір 1 лютого. "Волинь-2" заявилася на турнір пам'яті Ернеста Юста, де перший матч проведе 6 лютого. У нинішньому сезоні колектив посідає восьме місце серед 13 клубів групи А Другої ліги, набравши 10 очок в 11 матчах.

В тренді
Вау! Українка побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед молоді

Нагадаємо, Михалик виступав за київські ЦСКА і "Динамо", "Закарпаття", а в 2013-2019 рр. – за московський "Локомотив". Раніше Михалик влаштував бійку на Різдвяному турнірі, граючи в формі москвичів. Минулого року він провів 21 матч у Першій лізі за "Волинь", де з партнерами боровся за підвищення в класі.

Реклама

Нещодавно "Локомотив" у Москві програв "Зальцбургу" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер футбол Волинь Луцьк Тарас Михалик
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти