Колишньому хлопцеві Дар'ї Білодід, який залишив Євро, доведеться лягти під ніж

Захисник Динамо Денис Попов, який залишив розташування збірної України через проблеми з литковим м'язом, перебуває в очікуванні хірургічного втручання

Захисник Динамо і збірної України Денис Попов / Фото: Instagram

Центральному захиснику Динамо Денису Попову, котрий через травму литкового м'яза достроково покинув табір збірної України на Євро-2020, ймовірно, доведеться лягти під ніж.

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"Велика ймовірність, що Попову знадобиться операція. Щоб це визначити, потрібно зробити певні обстеження", – розповів журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub

Отже, 22-річний Попов, який торік закрутив роман з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, але досить швидко з нею розійшося, ризикує пропустити і збори Динамо перед початком нового сезону.

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Відзначимо, що Дениса Попова називають найбільш накачаним гравцем Динамо, мовляв, прес у нього – як у Роналду. Разом з тим фоловери футболіста висловлювали побоювання, як би така м'язова маса, навпаки, не вилізла йому боком.

Кріштіану Роналду і Денис Попов / Фото: Instagram

Нагадаємо, в 2019-му Попов став переможцем молодіжного чемпіонату світу в складі збірної України U-20. Однак за кількістю травм, які переслідують Дениса, його вже починають порівнювати з Віктором Циганковим, котрий також часто потрапляє до лазарету.

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Нагадаємо, що, крім Дениса Попова, травми литкового м'яза зазнав на Євро-2020 і Олександр Зубков. Сьогодні в матчі зі шведами він збірній України теж не допоможе.