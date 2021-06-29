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Колишньому хлопцеві Дар'ї Білодід, який залишив Євро, доведеться лягти під ніж

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 14:39
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Захисник Динамо Денис Попов, який залишив розташування збірної України через проблеми з литковим м'язом, перебуває в очікуванні хірургічного втручання
Захисник Динамо і збірної України Денис Попов
Захисник Динамо і збірної України Денис Попов / Фото: Instagram

Центральному захиснику Динамо Денису Попову, котрий через травму литкового м'яза достроково покинув табір збірної України на Євро-2020, ймовірно, доведеться лягти під ніж.

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"Велика ймовірність, що Попову знадобиться операція. Щоб це визначити, потрібно зробити певні обстеження", – розповів журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub

Отже, 22-річний Попов, який торік закрутив роман з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, але досить швидко з нею розійшося, ризикує пропустити і збори Динамо перед початком нового сезону.

Денис Попов і Дар'я Білодід
Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Відзначимо, що Дениса Попова називають найбільш накачаним гравцем Динамо, мовляв, прес у нього – як у Роналду. Разом з тим фоловери футболіста висловлювали побоювання, як би така м'язова маса, навпаки, не вилізла йому боком.

Кріштіану Роналду і Денис Попов
Кріштіану Роналду і Денис Попов / Фото: Instagram

Нагадаємо, в 2019-му Попов став переможцем молодіжного чемпіонату світу в складі збірної України U-20. Однак за кількістю травм, які переслідують Дениса, його вже починають порівнювати з Віктором Циганковим, котрий також часто потрапляє до лазарету.

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Нагадаємо, що, крім Дениса Попова, травми литкового м'яза зазнав на Євро-2020 і Олександр Зубков. Сьогодні в матчі зі шведами він збірній України теж не допоможе.

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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
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9
2
Уельс
3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
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3:6
2
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