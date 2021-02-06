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Колишнього тренера "Динамо" покликали в найгірший клуб Першої ліги

6 лютого, 23:21

Олег Люлька Олег Люлька

Володарю Кубка кубків-1986 Вадиму Євтушенку пропонують очолити херсонський "Кристал"

Вадима Євтушенка, який був помічником колишнього головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка, запросили на посаду наставника херсонського "Кристала". Нині цей клуб посідає останнє, шістнадцяте, місце в Першій лізі України.

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Пропозицію володарю Кубка кубків-1986 Вадиму Євтушенко зробив мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Я запросив, у вівторок приїде Євтушенко. "Динамо" Київ, так, пам'ятаєте? Щоб все-таки він став тренером футбольного клубу "Кристал", – цитує Ігоря Колихаева "Міст"

Олексій Михайличенко і Вадим Євтушенко

Олексій Михайличенко і Вадим Євтушенко / Фото: Facebook

Відзначимо, що Вадим Євтушенко свого часу також був помічником Олексія Михайличенка і в збірній України. Крім того, він очолював шведські "Ярфаллу" і "Валсту Сіріанску", "Зірку", "Ворсклу", "Динамо-2" і "Черкаський Дніпро".

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Додамо, що минулої осені Євтушенко і Михайличенко результативно порибалили на півдні України, піймавши рибину розміром з людину. Тягнули гіганта 40 хвилин.

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