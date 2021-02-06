Колишнього тренера "Динамо" покликали в найгірший клуб Першої ліги

Вадима Євтушенка, який був помічником колишнього головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка, запросили на посаду наставника херсонського "Кристала". Нині цей клуб посідає останнє, шістнадцяте, місце в Першій лізі України.

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Пропозицію володарю Кубка кубків-1986 Вадиму Євтушенко зробив мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Я запросив, у вівторок приїде Євтушенко. "Динамо" Київ, так, пам'ятаєте? Щоб все-таки він став тренером футбольного клубу "Кристал", – цитує Ігоря Колихаева "Міст"

Олексій Михайличенко і Вадим Євтушенко / Фото: Facebook

Відзначимо, що Вадим Євтушенко свого часу також був помічником Олексія Михайличенка і в збірній України. Крім того, він очолював шведські "Ярфаллу" і "Валсту Сіріанску", "Зірку", "Ворсклу", "Динамо-2" і "Черкаський Дніпро".

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Додамо, що минулої осені Євтушенко і Михайличенко результативно порибалили на півдні України, піймавши рибину розміром з людину. Тягнули гіганта 40 хвилин.

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