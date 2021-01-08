Колишнього боса ФІФА забрали в лікарню у важкому стані

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер потрапив до лікарні у важкому стані. За інформацією видання Blick, ситуація серйозна, але життю 84-річного швейцарського функціонера поки нічого не загрожує. А буквально в грудні ФІФА донесла прокуратурі на Блаттера з вимогою його посадити.

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Інформацію про здоров'я Блаттера підтвердила і дочка 84-річного функціонера Корінн Блаттер-Анденматтен: "Мій батько в лікарні. Йому стає краще кожного дня. Але йому потрібні час і відпочинок".

Зепп Блаттер / Фото: Reuters

У 2020 році колишній бос ФІФА переніс COVID-19. А в 2015 році йому довелося довго лікуватися після збою імунної системи. Після того, як він знепритомнів на могилі батьків, його помістили в реанімаційне відділення. У 2016 році Блаттер захворів на рак шкіри.

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Нагадаємо, що Блаттер очолював ФІФА з 1998-го по 2015 рік. А в 2015 році Генеральна прокуратура Швейцарії відкрила проти нього кримінальну справу за підозрою у злочинному недбальстві й привласненні коштів. Прокуратура вважала, що 12 вересня 2005 року Блаттер підписав контракт з Карибським футбольним союзом на невигідних для ФІФА умовах.

Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

Також Блаттера запідозрили і в незаконній виплаті 2,04 млн доларів голові Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Мішелю Платіні коштом ФІФА. Ця справа не закрита.

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