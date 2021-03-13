"Швидкий гол і підтримка уболівальників в Києві": що допоможе "Шахтарю" зламати "Рому"

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко поділився своїми емоціями після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між італійською "Ромою" і донецьким "Шахтарем". Відео голів та огляд матчу "Рома" – "Шахтар" (3:0)є на нашому сайті.

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- Чого не вистачило "Шахтарю", щоб добути більш сприятливий результат в матчі з "Ромою"?

- Всі розуміли, що це буде протистояння Фонсеки і "Шахтаря", який він дуже добре знає і в цьому плані звичайно ж, можна сказати що Фонсека тактично переграв Каштру. Було видно наскільки грамотно вибудувана гра "Роми". Звичайно склад у римлян більш збалансований, а "Шахтар" знаходиться зараз не в кращих кондиціях. Гол, який "Шахтар" пропустив на 23-й хвилині наочно показав наскільки команда програла цю гру, адже по суті, починаючи від вкидання ауту, "Рома" як ніж по маслу проходить півзахист і захист "гірників". Вибір позиції гравців абсолютно правильний і в цьому була велика проблема для "Шахтаря". "Рома" починала пресингувати не на половині "Шахтаря", а в опорній зоні, де гравцям "Шахтаря" практично не вдавалося розвернутися і протягнути м'яч вперед. Було кілька моментів, 2-3 удари в створ воріт, але це були напівмоменти. Виглядало це невдало і не сформовано, тому у мене багато питань до тренерського штабу.

- Чому Каштру не став грати низьким блоком, як в матчах з "Інтером"?

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- Було відразу видно, коли "Шахтар" намагався підніматися високо, щоб підтискати захисниками гравців "Роми", але це не виходило, тому що, повторюся, дуже грамотно була обрана тактика з боку "Роми". Римляни розуміли, що "Шахтар" буде пресингувати з перших хвилин, було видно кілька разів, як гравці української команди правильно вибирали позицію в лінії оборони, але через 3-4 закидання з боку італійців і вже пішов провал в оборонних редутах, лінія захисту почала ламатися і це звичайно ж зіграло не на користь "Шахтаря". Я думаю, Каштру хотів зіграти дуже компактно, щоб не дати гравцям "Роми" розбігтися. Але Фонсека правильно придумав, що якщо ось так буде вибудовуватися оборона, високо в одну лінію, то звичайно ж потрібно закидати і вриватися у вільні зони, що і відбувалося. Таким чином зміщалася вся лінія і цього складно було протистояти.

- Чи позначилося на результаті відсутність Степаненка?

- Відсутність Степаненка зіграла свою роль. Тарас грає дуже важливу роль в балансі команди. Навіть при тому, що це не найшвидший гравець, він дуже грамотно читає багато ситуацій на футбольному полі, тому в цій грі, як і в іграх збірної, його не вистачало. І для збірної, і для "Шахтаря" бажано, щоб Тарас якомога швидше відновився.

- Підтримка уболівальників в матчі-відповіді зможе дати футболістам "Шахтаря" емоційний заряд на камбек?

Звичайно ж підтримка уболівальників важлива. Чим більше людей прийде підтримати "Шахтар", тим краще. У будь-якому випадку буде складний матч. Ми бачили, як добре "Рома" грає на контратаках. Можливо, підтримка уболівальників і швидкий гол приведуть до того, що психологічно "Рома" зламається, але я на це не дуже розраховую.

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Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський". Квитки ви можете придбати за засланні.

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