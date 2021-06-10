Буффон відмовив Барселоні – і ось чому

Легендарного італійського воротаря, який залишив Ювентус, не влаштувала роль другого номера в каталонській команді – Джанлуїджі хоче грати, а не полірувати лавку

Джанлуїджі Буффон і Ліонель Мессі

Один із найкращих воротарів в історії футболу Джанлуїджі Буффон відмовився від пропозиції Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, 43-річний італійський голкіпер покинув Ювентус після закінчення сезону-2020/2021 і перебуває в статусі вільного агента.

За інформацією джерела, Барселона запропонувала Буффону стати другим голкіпером команди, однак Джіджі відмовився бути одноклубником Мессі. Буффон не хоче провести більшу частину сезону на лавці запасних і розраховує знайти клуб, який зможе надати йому більше ігрового часу.

Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Нагадаємо, Буффон став гравцем Ювентуса в 2001 році, перейшовши з Парми за 53 млн євро. 17 років потому він покинув італійський клуб, відправившись до французького Парі Сен-Жермен на умовах вільного агента, однак за сезон, в 2019 році, повернувся до Турина. І ось – знову його покинув.

Відзначимо, що піти з Ювентуса може і Роналду.

До речі, раніше претендентом на Буффона називали Динамо.

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