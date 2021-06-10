Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
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Буффон відмовив Барселоні – і ось чому

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 07:24
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Легендарного італійського воротаря, який залишив Ювентус, не влаштувала роль другого номера в каталонській команді – Джанлуїджі хоче грати, а не полірувати лавку
Джанлуїджі Буффон і Ліонель Мессі
Джанлуїджі Буффон і Ліонель Мессі

Один із найкращих воротарів в історії футболу Джанлуїджі Буффон відмовився від пропозиції Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, 43-річний італійський голкіпер покинув Ювентус після закінчення сезону-2020/2021 і перебуває в статусі вільного агента.

За інформацією джерела, Барселона запропонувала Буффону стати другим голкіпером команди, однак Джіджі відмовився бути одноклубником Мессі. Буффон не хоче провести більшу частину сезону на лавці запасних і розраховує знайти клуб, який зможе надати йому більше ігрового часу.

Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Нагадаємо, Буффон став гравцем Ювентуса в 2001 році, перейшовши з Парми за 53 млн євро. 17 років потому він покинув італійський клуб, відправившись до французького Парі Сен-Жермен на умовах вільного агента, однак за сезон, в 2019 році, повернувся до Турина. І ось – знову його покинув.

В тренді

Відзначимо, що піти з Ювентуса може і Роналду.

До речі, раніше претендентом на Буффона називали Динамо.

Дивіться, як свого часу Буффон прощався зі збірною Італії

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