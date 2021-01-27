Буффон добув "Ювентусу" суху перемогу в Кубку і в 43 роки хоче новий контракт

У середу відбулося ще два чвертьфінальні поєдинки Кубка Італії. У першому з них гол Малиновського допоміг "Аталанти" вибити "Лаціо" з Кубка. А пізно ввечері "Ювентус" розправився на своєму полі СПАЛ – 4:0. Причому, Кріштіану Роналду не було навіть у заявці на гру.

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Господарі забили по два м'ячі в кожному з таймів у ворота колективу Серії В. До перерви відзначилися Мората (з пенальті) і Фработта, після – Кулушевські та К'єза. Місце в воротах наставник "Юве" Андреа Пірло довірив колишньому партнеру – Джанлуїджі Буффону. Легендарний голкіпер отримав своєрідний подарунок на день народження: 28 cічня йому виповнюється 43 роки. Роботи у нього було небагато, СПАЛ завдав по три удари в площину і повз.

В інтернеті йшла пряма трансляція зустрічі.

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У той же час стало відомо, що Буффон розраховує на продовження контракту зі "Старою Синьйорою". Про це повідомив у соцмережах журналіст Ніколо Скіра.

Чемпіон світу 2006 року хоче стати найстаршим футболістом чемпіонату Італії. У нинішньому сезоні він є дублером поляка Войцеха Щенсного і провів всього 7 матчів. Нагадаємо, в "Ювентус" він прийшов у 2001 році з "Парми", і йшов тільки на сезон 2018/2019 – до французького "ПСЖ".

Transfermarkt оцінює кіпера в 1 млн євро. До речі, днями Буффон наїхав на Роналду: "Міг би забити мені менше".

У 2018 році Джанлуїджі отримував червону картку:

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