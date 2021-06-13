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"Буде ще один трансфер": гендиректор Шахтаря – про Педріньо і плани

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 червня, 20:04
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Бразильський новачок "гірників" розповів про свої сильні сторони – це єдиноборства, завершення атак і удари з дальньої дистанції
Палкін і Педріньо
Палкін і Педріньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар оголосив про перший літній трансфер: контракт з "гірниками" підписав Педріньо. У минулому сезоні футболіст виступав за Бенфіку. Відіграв 31 матч і забив 1 гол.

Трансфер прокоментував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми хотіли запросити Педріньо ще більше року тому. Вели переговори з Корінтіансом, але тоді у нас не вийшло домовитися. Чому Педріньо? Тому що він унікальний футболіст. Він може грати як на позиції сімки, вінгера, так і на позиції десятки. Скажімо так , на багатьох позиціях в атакуючій лінії він достатньо сильний, дуже добре грає між лініями. Один в один – це топклас світового рівня. Власне, через всі ці характеристики ми його придбали, – зізнався Палкін, і заінтригував. – Я сподіваюся, на наступному тижні буде ще один трансфер. Чекайте і все почуєте" .

"До того як перейти в Шахтар, я говорив з Майконом, Додо і Дентіньо. Вони дали відмінні відгуки про клуб. Хлопці сказали, щоб я не турбувався, і запевнили, що тут мене всі будуть підтримувати, щоб я показував себе тільки найкращим чином, – цитує Педріньо сайт Шахтаря. – Я дуже добре можу читати і бачити гру, у мене відмінний пас. Ще я сильний в єдиноборствах, завершенні атак, але і удари з далекої відстані мені часто вдаються.

Я приїхав сюди, щоб допомогти клубу стати переможцем і чемпіоном. Незалежно від того, де перебуваю, намагаюся завжди дотримуватися цього принципу. Разом з командою будемо намагатися здобувати максимальну кількість перемог і вигравати якомога більше трофеїв".

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1
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
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