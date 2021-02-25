"Брюгге" – "Динамо": стартові склади на вирішальний матч киян в Лізі Європи

Стали відомі стартові склади бельгійського "Брюгге" і київського "Динамо" на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде онлайн матчу "Брюгге" – "Динамо".

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"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Родрігес, Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Шапаренко, де Пена, Ледньов, Андрієвський, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Ванат, Супряга, Дуелунд

"Брюгге": Міньоле, Мата, Коссуну, Мехелен, Соболь, Альварес, Вормер, Дірар, Ван ден Кейбус, Рікка, Дост

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Запасні: Хорват, Шінтон, Фофана, Окереке, Баджи, Ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Енгелс, Серваіс

У першій зустрічі тиждень тому в Києві була зафіксована нічия 1:1 – на гол Віталія Буяльського бельгійці відповіли точним ударом Брендона Мехеле.

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