Брати Суркіси приїхали в Монако підтримати Шахтар в Лізі чемпіонів (фото)

Власники київського Динамо підтримували Шахтар в матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Монако. Україна може отримати дві команди в груповому етапі!

У вівторок Шахтар порадував українських уболівальників виїзною перемогою над Монако. Перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "гірники" виграли з рахунком 1:0. Відмінний заділ перед повторною грою 25 серпня!

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Цікаво, що матч наживо на трибуні дивилися брати Суркіси – власники Динамо, головного конкурента Шахтаря на внутрішній арені.

"Ми за Шахтар сьогодні, варіантів бути не може!" , – сказали брати журналісту Роману Бебеху. Він написав про це в своєму Telegram каналі і показав фото Ігоря і Григорія на стадіоні в Монако.

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Динамо в групу Ліги чемпіонів потрапило напряму – як чемпіон України.

Шахтар пробивається через кваліфікацію, і протистояння з Монако – останній її етап. У разі успіху гірників, від України в цьому сезоні ЛЧ буде дві команди.

Фото Ігоря і Григорія Суркіса на трибуні стадіону також показав журналіст Дмитро Поворознюк в своєму Instagram.

Раніше Ігор Суркіс говорив, що в єврокубках завжди вболіває за Шахтар:

"Я не розглядаю Шахтар як суперника в Лізі чемпіонів. Для нас це суперник тільки на внутрішній арені. Я завжди підтримую цю команду в Лізі чемпіонів і думаю, її керівництво чинить так само".

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Прес-конференція перед матчем Монако – Шахтар: