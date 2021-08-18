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Брати Суркіси приїхали в Монако підтримати Шахтар в Лізі чемпіонів (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 серпня, 11:15
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Власники київського Динамо підтримували Шахтар в матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Монако. Україна може отримати дві команди в груповому етапі!

У вівторок Шахтар порадував українських уболівальників виїзною перемогою над Монако. Перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "гірники" виграли з рахунком 1:0. Відмінний заділ перед повторною грою 25 серпня!

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Цікаво, що матч наживо на трибуні дивилися брати Суркіси – власники Динамо, головного конкурента Шахтаря на внутрішній арені.

"Ми за Шахтар сьогодні, варіантів бути не може!" , – сказали брати журналісту Роману Бебеху. Він написав про це в своєму Telegram каналі і показав фото Ігоря і Григорія на стадіоні в Монако.

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Динамо в групу Ліги чемпіонів потрапило напряму – як чемпіон України.

Шахтар пробивається через кваліфікацію, і протистояння з Монако – останній її етап. У разі успіху гірників, від України в цьому сезоні ЛЧ буде дві команди.

Фото Ігоря і Григорія Суркіса на трибуні стадіону також показав журналіст Дмитро Поворознюк в своєму Instagram.

Раніше Ігор Суркіс говорив, що в єврокубках завжди вболіває за Шахтар:

"Я не розглядаю Шахтар як суперника в Лізі чемпіонів. Для нас це суперник тільки на внутрішній арені. Я завжди підтримую цю команду в Лізі чемпіонів і думаю, її керівництво чинить так само".

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Прес-конференція перед матчем Монако – Шахтар:

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
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4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
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Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
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11
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4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
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4
2:7
2
14
Львів
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2
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