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Братська підтримка. Гравець збірної Білорусі допомагає українській армії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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15 травня, 17:32
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Півзахисник Риги та збірної Білорусі Юрій Кендиш разом зі своїми українськими одноклубниками придбали автомобіль для ЗСУ
Білорус Юрій Кендиш справжній друг України
Білорус Юрій Кендиш справжній друг України / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже три місяці триває військова агресія Російської Федерації проти України. Весь світ згуртувався навколо українського народу та допомагає протистояти військовій машині Мордора.

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Не залишаються байдужими до війни та представники спорту. Білоруський футболіст Юрій Кендиш, на відміну багатьох своїх співвітчизників, не побоявся публічно засудити вторгнення РФ. Крім того, хавбек Риги активно допомагає українській армії у боротьбі з російськими загарбниками.

Нещодавно Юрій Кендиш разом зі своїми українськими одноклубниками Владленом Юрченком та Олександром Філіпповим придбали автомобіль для ЗСУ. Про це повідомляє Tribuna.

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Компактний кросовер Nissan X-Trail вже доставлений до Латвії та найближчим часом надійде у розпорядження українських воїнів.

"Якщо відволіктися від футбольних питань, то хочеться сказати, що мене захоплює прагнення українців зберегти незалежність своєї країни, свою недоторканність, свою історію.

Люди згуртувалися, щоб захистити Батьківщину! Це просто фантастично", – сказав Кендиш.

Варто зазначити, що Юрій Кендиш "прокинувся" не 24 лютого 2022 року. Футболіст активно підтримував білоруських протестувальників ще влітку 2020, коли грав за солігорський Шахтар.

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Додамо, півзахисник збірної Білорусі Юрій Кендиш виступає за Ригу із січня 2022 року. Він тричі ставав чемпіоном Білорусі у складі БАТЕ та солігорського Шахтаря, тричі вигравав молдавську першість із Шерифом та завоював золоті медалі чемпіонату Литви з Жальгірісом. У складі національної команди Білорусі Юрій зіграв 15 матчів та забив 2 голи.

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