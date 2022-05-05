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Брат вихованця Шахтаря потрапив до шпиталю після обстрілу під Волновахою

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 18:53
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Ілля Путря розповів, як його брат травмувався від російських "Смерчів", проте тепер його життю нічого не загрожує
Ілля Путря ледь не втратив брата під Волновахою
Ілля Путря ледь не втратив брата під Волновахою / Фото: Футбол 24

Спортивна спільнота згуртувалась навколо допомоги Україні, яка дає відсіч військової агресії Росії. Багато хто опинився в лавах ЗСУ або пішов у територіальну оборону. Наприклад, до армії вирушив захисник Альянсу.

Торкнулася війна та родини хавбека одеського Чорноморця Іллі Путрі. Його брат Максим служить у Збройних силах України і нещодавно зазнав поранення під час оборони Донбасу. Про це Ілля розповів у інтерв'ю Футбол 24.

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"Максим – прикордонник, брав участь у боях за Волноваху. Разом з іншими прикордонниками він потрапив під обстріл "Смерчів" і зараз перебуває у шпиталі. Лікування проходить непросто, але загалом усе добре.

Варто подякувати нашим медикам, які професійно роблять свою справу. Ми щодня спілкуємось. Нехай у нас 4 роки різниці і завжди були трохи різні інтереси, але між нами існує справжнє братнє кохання".

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Сам футболіст довго жив у Маріуполі, який нині знищується фашистами та стирається з обличчя землі. Ілля зізнався, що його там була квартира, а в його батька помер кум.

"Сказати, що мені боляче – нічого не сказати. Це моє рідне місто. У мене там була квартира. До того ж у Маріуполі помер кум мого батька, а також його добрий товариш. Це неможливо описати словами. Ми постійно думаємо про Маріуполь. щастя, майже всі наші друзі та знайомі вціліли та змогли виїхати з міста".

Путря є уродженцем Бердянська та був вихованцем Шахтаря. Також Ілля грав за Маріуполь та Чорноморець. Крім того, півзахисник має в активі три поєдинки за молодіжну збірну України.

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