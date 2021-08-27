Бос українського футболу обвінчався в Стамбулі і подарував футболку патріарху

Андрій Павелко розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм, якому подарував вишиванку та футболку збірної України з Євро-2020

Павелко в Стамбулі вінчався і дарував подарунки

Голова Асоціації футболу України Андрій Павелко розповів про важливу подію у своєму житті.

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"Перебуваючи в Стамбулі, мав честь зустрітися з Вселенським патріархом Варфоломієм. Під час особистого спілкування вразила теплота його прийому, гостинність і щирість переживань за українців.

Не порушуючи традиції, подарував Вселенському патріарху Варфоломію два подарунки: вишиванку і футболку національної збірної, яка під час Євро-2020 стала невербальною нотою до всього світу про самоствердження неподільної України, завдяки своєму дизайну з картою країни і гаслами "Слава Україні!", "Героям слава! ". На подарунку гравці нашої головної команди залишили свої підписи.

Передувала особистій аудієнції зі Вселенським патріархом надзвичайно важлива в моєму житті подія. З моєю Катею ми вступили в шлюб перед Богом і прийняли благодать таїнства вінчання в Константинопольській православній церкві. Отримали від предстоятеля благословення на міцну сім'ю, добру долю.

Щасливі з цього приводу, а тому поділяємо нашу сімейну радість з усіма друзями, знайомими, соратниками та однодумцями. І кожному теж бажаємо родинного затишку, благодаті і любові! Слава Україні!" , – написав Павелко в Facebook.

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