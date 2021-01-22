"Боруссія" М – "Боруссія" Д: прогноз коментатора на матч чемпіонату Німеччини

У Німеччині стартує друге коло місцевого чемпіонату. "Боруссія" з Менхенгладбаха прийме "Боруссію" з Дортмунда. І це буде зустріч сьомої і четвертої команд, різниця між якими всього лише одне очко. Матч "Борусія Парк" розпочнеться о 21:30 за Києвом.

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Гладбахці змінили серію з шести матчів без перемог 5-матчевої серією без поразок, зокрема, обіграли "Баварію" вже в новому році (3:2). Травмований у них Ладзаро і Закарія, без яких команда Розе цілком собі справлялася раніше. Не зігравши проти "Вердера" в попередньому турі, повертається після дискваліфікації Маркус Тюрам.

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Зустріч двох "Боруссій" в першому колі завершилася переконливою перемогою "джмелів" (3:0). З тих пір "жеребці" обов'язково забивали в кожному матчі Бундесліги хоча б один гол.

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"Боруссія" М переграла "Баварію" / Фото: Reuters

Дортмундцям відверто не вистачає стабільності. І якщо новий рік вони почали з перемог над "Вольфсбургом" (2:0) і "Лейпцигом" (3:1), то в двох попередніх турах примудрилися втратити очки – нічия з "Майнцем" (1:1) і поразка від "Байєра"(1:2). З останніх 15 матчів вони тільки в двох змогли не пропустити. А їх кадрові втрати вельми відчутні – Вітсель, Загаду і Торган Азар травмовані, Ділейні – перебрав карток. Зате відбув дискваліфікацію Емре Джан.

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Однозначно очікуємо результативний поєдинок: голи в обох таймах і ТБ 2,5, а то і ТБ 3,5. І, звичайно ж, обидві команди заб'ють.

Трансляцію матчу можна дивитися на ресурсі MEGOGO.

Дивіться, як "Боруссія" М грала в Лізі чемпіонів

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