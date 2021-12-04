Боруссія – Баварія: прогноз коментатора на дербі Німеччини

У поєдинку двох німецьких грандів Кирило Круторогов прогнозує чимало голів, а також вважає, що дортмундці не програють

Левандовський vs Голанд / Фото: Getty Images

У суботу, 4 грудня, відбудеться головне протистояння німецького чемпіонату – дортмундська Боруссія Д приймає Баварію. Початок – о 19:30 за київським часом. Онлайн Боруссія – Баварія доступний на нашому сайті.

Боруссія – Баварія: де дивитись матч

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Дер-класікер або класичне дербі Німеччини. Принципове протистояння команд, які традиційно борються за чемпіонство, щоправда, Баварія виграє трофей уже дев'ять сезонів поспіль. Але тим не менш. Зараз ці команди серед лідерів: перші – мюнхенці, випереджаючи дортмундців лише на один бал.

Боруссія VS Баварія / Фото: Reuters

З того часу, як Голанд зазнав травми, у Боруссії сталася криза, через що вони програли в останніх трьох матчах з п'яти. Але норвезький бомбардир повернувся у попередньому турі, забивши гол у ворота Вольфсбурга після виходу на заміну (3:1). Цього разу, найімовірніше, ми побачимо його у стартовому складі. На відміну від Беллінгема, Рейни та Морея, які ще не залишили лазарет.

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Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

У Баварії зараз теж не найкращий період сезону. Судіть самі, вони були розгромлені гладбахською Боруссією в Кубку (0:5), потім здобули начебто впевнені перемоги над Уніоном та Бенфікою, але пропускаючи по два м'ячі (обидва рази 5:2), програли Аугсбургу (1:2) і лише мінімально здолали Фрайбург (2:1), Динамо (2:1) та Армінію (1:0). Пропустять виїзд до Дортмунда Кімміх, Забітцер, Чупо-Мотінг, Сарр та Ніанзу.

Роберт Левандовський / Фото: Reuters

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ПРОГНОЗ. Від таких матчів зазвичай чекаєш на феєрію. Гадаю, заб'ють обидві команди, вважаю, буде ТБ 2,5 і чомусь здається, що Боруссія не програє.

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