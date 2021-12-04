4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Боруссія – Баварія: прогноз коментатора на дербі Німеччини

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
4 грудня, 16:57
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У поєдинку двох німецьких грандів Кирило Круторогов прогнозує чимало голів, а також вважає, що дортмундці не програють
Левандовський vs Голанд
Левандовський vs Голанд / Фото: Getty Images

У суботу, 4 грудня, відбудеться головне протистояння німецького чемпіонату – дортмундська Боруссія Д приймає Баварію. Початок – о 19:30 за київським часом. Онлайн Боруссія – Баварія доступний на нашому сайті.

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Дер-класікер або класичне дербі Німеччини. Принципове протистояння команд, які традиційно борються за чемпіонство, щоправда, Баварія виграє трофей уже дев'ять сезонів поспіль. Але тим не менш. Зараз ці команди серед лідерів: перші – мюнхенці, випереджаючи дортмундців лише на один бал.

Боруссія VS Баварія
Боруссія VS Баварія / Фото: Reuters

З того часу, як Голанд зазнав травми, у Боруссії сталася криза, через що вони програли в останніх трьох матчах з п'яти. Але норвезький бомбардир повернувся у попередньому турі, забивши гол у ворота Вольфсбурга після виходу на заміну (3:1). Цього разу, найімовірніше, ми побачимо його у стартовому складі. На відміну від Беллінгема, Рейни та Морея, які ще не залишили лазарет.

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Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

У Баварії зараз теж не найкращий період сезону. Судіть самі, вони були розгромлені гладбахською Боруссією в Кубку (0:5), потім здобули начебто впевнені перемоги над Уніоном та Бенфікою, але пропускаючи по два м'ячі (обидва рази 5:2), програли Аугсбургу (1:2) і лише мінімально здолали Фрайбург (2:1), Динамо (2:1) та Армінію (1:0). Пропустять виїзд до Дортмунда Кімміх, Забітцер, Чупо-Мотінг, Сарр та Ніанзу.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський / Фото: Reuters

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ПРОГНОЗ. Від таких матчів зазвичай чекаєш на феєрію. Гадаю, заб'ють обидві команди, вважаю, буде ТБ 2,5 і чомусь здається, що Боруссія не програє.

Дивіться, як недавно Левандовський забив Динамо

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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Субота, 4 грудня
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