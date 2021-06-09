Борис Колесніков склав повноваження віцепрезидента Шахтаря

Колесніков прийняв це рішення в зв'язку з початком роботи в партії "Україна – наш дім", оскільки вважає, що футбол має бути поза політикою

Борис Колесніков залишив Шахтар

Після понад 20 років роботи в Шахтарі донецький клуб покинув віцепрезидент Борис Колесніков. Причиною став його початок роботи в партії "Україна – наш дім".

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"Понад 20 років я провів з Шахтарем як віцепрезидент клубу. За цей час ми пройшли довгий шлях, долаючи труднощі, і змогли домогтися дуже багато чого. Нам вдалося створити команду найвищого європейського рівня, нам вдалося побудувати чудову "Донбас Арену", але найголовніше – ми змогли виграти дуже багато трофеїв і завоювати підтримку декількох поколінь уболівальників. Озираючись назад, можу з упевненістю сказати, що нам є чим пишатися: Шахтар зараз – це лідер українського футболу, це клуб, який добре знають у всьому світі, це команда, яку поважають суперники і люблять мільйони українців"

/ Фото: opposition.com.ua

"Сьогодні у зв'язку з початком моєї роботи в партії "Україна – наш дім" я оголошую про складання своїх повноважень віцепрезидента Шахтаря. Це складне рішення, але я приймаю його свідомо, тому що футбол повинен бути поза політикою"

"Я хочу подякувати президенту клубу Рінату Ахметову за можливість бути частиною Шахтаря протягом усіх цих років. Хочу подякувати співробітникам клубу за професіоналізм і відданість, всім гравцям і тренерам – за перемоги і титули, нашим уболівальникам – за віру в Шахтар, за щиру любов і неоціненну підтримку"

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"Я йду з поста віцепрезидента, але залишаюся великим другом Шахтаря і таким же фанатичним уболівальником, яким я був протягом десятків років: ще з тих пір, коли хлопчиськом бігав на стадіон Шахтар, щоб повболівати за улюблену команду"