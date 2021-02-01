Більше не орел: "Бенфіка" вигнала чемпіона України

Колишній форвард донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра не прижився в Португалії. Футболіст залишив "Бенфіку". До речі, а Віктор Коваленко поїхав підписувати контракт з "Аталантою".

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Як повідомляє офіційний сайт лісабонської "Бенфіки", клуб домовився з Феррейрою про дострокове розірвання контракту. Футболіст став вільним агентом.

29-річний аргентинський форвард переїхав до столиці Португалії влітку 2018 року. Але основним у складі "орлів" так і не став. За два з половиною роки він взяв участь лише в 12 поєдинках за "Бенфіку", забивши один гол. Крім того, Факундо виступав за іспанський "Еспаньол" на правах оренди. Там справи у нього йшли на краще – 9 голів за 36 зіграних матчів.

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Факундо Феррейра перебрався до Європи влітку 2013 року, коли перейшов з аргентинського "Велес Сарсфілд" в донецький "Шахтар". За "гірників" футболіст провів 119 матчів і забив 59 голів. Двічі ставав чемпіоном України і тричі перемагав в Кубку України.

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