Русский
$ 28,13
34,16
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Більше не орел: "Бенфіка" вигнала чемпіона України

1 лютого, 11:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Факундо Феррейра став вільним агентом

Колишній форвард донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра не прижився в Португалії. Футболіст залишив "Бенфіку". До речі, а Віктор Коваленко поїхав підписувати контракт з "Аталантою".

Реклама

Як повідомляє офіційний сайт лісабонської "Бенфіки", клуб домовився з Феррейрою про дострокове розірвання контракту. Футболіст став вільним агентом.

29-річний аргентинський форвард переїхав до столиці Португалії влітку 2018 року. Але основним у складі "орлів" так і не став. За два з половиною роки він взяв участь лише в 12 поєдинках за "Бенфіку", забивши один гол. Крім того, Факундо виступав за іспанський "Еспаньол" на правах оренди. Там справи у нього йшли на краще – 9 голів за 36 зіграних матчів.

Читайте також: Тренування в окулярах: ноу-хау воротарів "Шахтаря"

В тренді
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

Факундо Феррейра перебрався до Європи влітку 2013 року, коли перейшов з аргентинського "Велес Сарсфілд" в донецький "Шахтар". За "гірників" футболіст провів 119 матчів і забив 59 голів. Двічі ставав чемпіоном України і тричі перемагав в Кубку України.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бенфіка Факундо Феррейра
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти