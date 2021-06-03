"Більше не можу мовчати!" Ребров розкрив причини конфлікту з босом Ференцвароша

Президент угорського клубу обіцяв не чинити ніяких трансферів без відома українського тренера, але порушив своє слово – Ребров так працювати не буде

Сергій Ребров на межі відходу з Ференцвароша / Фото: Reuters

Тренер Ференцвароша Сергій Ребров, у якого залишається рік контракту з угорцями, розкрив причини конфлікту з президентом клубу Габором Кубатовим, які можуть призвести до від'їзду українця вже зараз.

"У кожного своя правда. Я довго мовчав і не хотів це все коментувати, але, мабуть, пора. На початку сезону я сказав президенту, що не згоден з деякими речами щодо трансферної політики. Вважаю, що після трьох чемпіонських титулів, після виходів до Ліги Європи і Ліги чемпіонів точно заслуговую, щоб перед запрошенням нових гравців моя думка була почута. Президент мене запевнив, що не буде жодних трансферів без моєї згоди, а після цього клуб підписав ще одного новачка", – наводить слова Реброва команда №1

/ Фото: ФК "Ференцварош"

"Я на це, звичайно, відреагував і сказав своєму агенту, що далі так працювати не буду. Слів про те, що я йду – не було. Я хотів зустрітися і вирішити всі питання. Минуло вже чотири місяці, а зустріч так і не відбулася, хоча президент не раз казав журналістам, що хоче зі мною поговорити"

Сергій Ребров/Фото Ferencvárosi TC

"Перед стартом минулого сезону у мене були дуже хороші пропозиції від дуже хороших клубів. Але у мене такий характер – якщо працюю з кимось, вірю в цих людей, то не можу просто так розірвати контракт"

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

"Чи підштовхують мене до відходу, щоб не платити компенсацію? По-перше, про це можна тільки здогадуватися. По-друге, сума цієї компенсації не така вже й велика, далеко не мільйон"

Сергій Ребров у "Ференцвароші". Фото: origo.hu

"Я не збирався йти з Ференцвароша, мені подобалося тут працювати. Однак, якщо клуб щось говорить гравцям за моєю спиною, отже, цей клуб вже зробив якийсь вибір. Я планую бути в Будапешті 8 червня, як і було домовлено раніше. Може, тоді і будуть якісь пояснення"

Сергій Ребров

"Потенційні роботодавці? Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне – у мене чинний контракт з Ференцварошем. Як тільки його буде розірвано, то ми неодмінно поговоримо", – додав Ребров

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Відзначимо, що Реброва сватають до грецького АЕКа, Аль-Айна з ОАЕ і навіть Тоттенхгема.

Разом з тим повідомлялося, що Ребров може залишитися біля розбитого корита через Шеву. Як подейкують в кулуарах, Сергій Ребров покидає Ференцварош заради роботи в збірній України. Але не виключено, що сам Шевченко вирішить залишитися в національній команді після Євро.

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