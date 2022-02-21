Вболівальниць змусили роздягнутися до спідньої білизни, щоб пройти на стадіон

Незвичайна ситуація склалася перед матчем за Суперкубок Бразилії між Атлетіко Мінейро та Фламенго. Перед входом на стадіон фанатів змушували роздягатися

Вболівальниць у Бразилії роздягали до спідньої білизни / Фото: Twitter

Справа в тому, що частина вболівальників Фламенго купила квитки в сектор, де розташовувалися фанати Атлетіко.

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Організатори зустрічі не вигадали нічого кращого, ніж змушувати фанатів знімати екіпірування Фламенго, якщо вони хочуть потрапити на свої місця.

Загвоздка в тому, що серед цих фанатів було багато жінок та навіть неповнолітні дівчата.

"Багато фанатів плачуть, не хочуть викидати свої футболки. Біля входу на стадіон 14-річну дівчинку змусили роздягнутися до ліфчика, незважаючи на обурення батька. А за межами стадіону було багато жінок у спідній білизні. Я запитала у поліцейського, чому 14-річна дівчинка в ліфчику, на що він відповів: "Відішліть її додому". Загалом було більше дівчат, яких змусили зняти футболки, але вони не хочуть викидати їх. А одній фанатці довелося викинути майку з автографом", – написала журналістка Раїса Сімплічіо. Twitter.

До речі, деякі вболівальники Фламенго вже біля стадіону купили футболки Парі Сен-Жермен, щоб пройти до сектору Атлетіко.