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Болбой, який допоміг Ліверпулю вийти до фіналу Ліги чемпіонів, став гравцем "червоних"

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 19:30
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17-річний Оуклі Канноньє підписав перший професійний контракт в своїй кар'єрі. Форвард кілька років тому приєднався до дитячій команді мерсисайдців
Оуклі Канноньє підписав контракт з Ліверпулем
Оуклі Канноньє підписав контракт з Ліверпулем / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Ліверпуль підписав контракт з молодим нападником Оуклі Канноньє. Це перший професійний контракт 17-річного форварда, який кілька років тому приєднався до дитячій команді "червоних" U-12. Раніше ми писали, що Ліверпуль не пускає на Олімпіаду в Токіо свою зірку.

Юний футболіст став знаменитим у 2019 році, коли був болбоем на матчі-відповіді Ліверпуля півфіналі Ліги чемпіонів з Барселоною (4:0).

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У першому матчі на Камп Ноу каталонці розгромили англійців 3:0. А в другому поєдинку за рахунку 3:0 на користь англійської команди саме 14-річний Канноньє швидко віддав м'яч Олександру-Арнольду, після чого був блискавично розіграний кутовий і нападаючий Ліверпуля Дивока орігамі забив четвертий і вирішальний м'яч.

Раніше болбой кинув м'яч в обличчя гравцеві Роми. Скандальний інцидент трапився в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи між Аяксом і Ромою в Амстердамі. В кінці першого тайму болбой кинув м'яч в обличчя гравцеві римського клубу Ріккардо Калафьорі.

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