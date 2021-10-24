Бойова нічия на Сан-Сіро. Ювентус за допомогою VAR уникнув поразки в Дербі д'Італія

Центральний матч 9-го туру Серії А між міланським Інтером і туринським Ювентусом зафіксував на табло підсумковий рахунок 1:1

У Дербі д'Італія міланський Інтер зіграв внічию 1: 1 з Ювентусом / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Дербі д'Італія, в якому міланський Інтер на Сан-Сіро приймав туринський Ювентус, стало головною подією 9-го туру італійської Серії А.

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Інтер повів у рахунку вже на 17 хвилині зусиллями боснійського форварда Едіна Джеко.

Все йшло до мінімальної перемоги "нерадзуррі", проте на останніх хвилинах рефері скористався допомогою системи VAR, і після перегляду відеоповтору поставив пенальті за гру рукою у штрафному господарів.

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Аргентинський нападник Ювентуса Пауло Дібала підійшов до точки і бездоганно виконав вирок, вирвавши для своєї команди нічию .

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Туринський клуб, набравши 15 балів, піднявся на 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату. В Інтера тепер 18 очок і та ж третя сходинка.