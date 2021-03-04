Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста-зірки "Холостяка"

Дружина колишнього футболіста збірної України Євгена Левченка актриса і модель Вікторія Кобленко давно не була такою відвертою з публікою.
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Блондинка опублікувала в Instagram фото, на якому вона позує в розстебнутих джинсах і прозорому еротичному боді, під яким просвічуються її шикарні груди.
"Звільни вогонь!" – так підписала знімок Вікторія
Один із фоловерів Вікторії Кобленко, Сергій з Москви, в коментарях під фото написав їй: "Давай познайомимося, красунечко".
На що Вікторія відреагувала: "З чоловіком моїм не хочете познайомитися? Він ще чарівніший, ніж я".
Відзначимо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.
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