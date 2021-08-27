Блохін: "Шевченко залишив збірну в скрутному становищі"

Легендарний футболіст жорстко прокоментував відхід Андрія Шевченка з національної команди

Олег Блохін / Фото: ФФУ

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін в інтерв'ю Meta-ratings висловився про відхід Андрія Шевченка з національної команди.

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"Відхід Шевченка? Звичайно, він для мене став несподіванкою. Думав, якщо вже на те пішло, то нехай Андрій Шевченко дограє цей відбірковий цикл, а потім буде вирішувати, йти чи не йти. Але щоб залишати збірну в такому положенні ... Мабуть , після стартової нічиєї з Францією здавалося, що обіграють фінів і казахів – і в активі буде сім очок. Але не тут-то було. Зараз становище важке", – поділився своєю думкою Олег Блохін.

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Відзначимо, що після трьох турів відбору на чемпіонат світу-2022 в активі збірної України три очки і друге місце в групі D. Відставання від Франції становить чотири бали. Фінляндія, Казахстан, а також Боснія і Герцеговина хоч і розташовуються нижче, але мають по матчу в запасі.

У фінальний раунд безпосередньо вийде переможець групи, а команда, що зайняла друге місце, зможе поборотися за путівку на Мундіаль в плей-офф відбору.

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Петраков побореться за дорослий ЧМ

Нагадаємо, що Андрія Шевченка на тренерському містку змінив Олександр Петраков, який в 2019 році привів молодіжну збірну України до золотих медалей чемпіонату світу U-20.