Блискуче грає, незважаючи на випробування. Наставник Евертона задоволений Миколенком

Гол українця Віталія Миколенка допоміг Евертону здобути три виїзні очки у матчі з Лестером

Віталій Миколенко та наставник Евертона Френк Лемпард / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Український захисник Віталій Миколенко в поєдинку з Лестером забив перший гол за короткий період англійської кар'єри. Але сам матч українець не зміг дограти до кінця.

Наставник Евертона легендарний Френк Лемпард оцінив дебютний гол Миколенка та його заміну на 66-й хвилині матчу.

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"По Миколенку, сподіваємося, що це була тільки судома. Гол? То справді був якісний удар. Дуже радий за Віталія. Миколенко блискуче грає, і з огляду на те, що відбувається в його рідній країні, важко уявити, крізь що він проходить. Йому вдається. із цим добре впоратися. Він грає у футбол на найвищому рівні та забив приголомшливий гол", – цитує слова Лампарда офіційний сайт Евертона.

Гол Миколенко допоміг Евертону обіграти Лестер / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Завдяки перемозі над Лестером Евертон піднявся на 16-те місце у чемпіонаті Англії, маючи 35 очок після 34 матчів.

Додамо, що у паралельному матчі 36-го туру АПЛ українець Олександр Зінченко взяв участь у розгромі команди Ньюкасл. Гравець збірної України віддав філігранний пас на партнера по команді, який забив четвертий гол у матчі.

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