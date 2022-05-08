Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Блискуче грає, незважаючи на випробування. Наставник Евертона задоволений Миколенком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 травня, 23:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гол українця Віталія Миколенка допоміг Евертону здобути три виїзні очки у матчі з Лестером
Віталій Миколенко та наставник Евертона Френк Лемпард
Віталій Миколенко та наставник Евертона Френк Лемпард / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Український захисник Віталій Миколенко в поєдинку з Лестером забив перший гол за короткий період англійської кар'єри. Але сам матч українець не зміг дограти до кінця.

Наставник Евертона легендарний Френк Лемпард оцінив дебютний гол Миколенка та його заміну на 66-й хвилині матчу.

Реклама

"По Миколенку, сподіваємося, що це була тільки судома. Гол? То справді був якісний удар. Дуже радий за Віталія.

Миколенко блискуче грає, і з огляду на те, що відбувається в його рідній країні, важко уявити, крізь що він проходить. Йому вдається. із цим добре впоратися.

Він грає у футбол на найвищому рівні та забив приголомшливий гол", – цитує слова Лампарда офіційний сайт Евертона.

Гол Миколенко допоміг Евертону обіграти Лестер
Гол Миколенко допоміг Евертону обіграти Лестер / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Завдяки перемозі над Лестером Евертон піднявся на 16-те місце у чемпіонаті Англії, маючи 35 очок після 34 матчів.

Додамо, що у паралельному матчі 36-го туру АПЛ українець Олександр Зінченко взяв участь у розгромі команди Ньюкасл. Гравець збірної України віддав філігранний пас на партнера по команді, який забив четвертий гол у матчі.

Реклама

Зінченко готовий зробити крок у фінал Ліги чемпіонів
Зінченко готовий зробити крок у фінал Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти