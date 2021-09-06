Шалене відео з Чилі: собака забила гол після розіграшу штрафного

Арбітр зафіксував офсайд у собаки і не зарахував її гол в матчі одного з нижчих чилійських дивізіонів

Ось такі форварди у Чилі

Просто неймовірний гол був забитий в матчі однієї з нижчих ліг чемпіонату Чилі.

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Під час виконання штрафного удару собака побігла в бік воріт. М'яч потрапив у спину пса, змінив напрямок і влетів у ворота. Але суддя не зарахував гол, зафіксувавши у собаки положення поза грою.

Раніше ми писали, що футболіст-любитель з Англії Джеремі Лінч показав неймовірний трюк. Він примудрився відправити в ворота два м'ячі одним ударом!

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Раніше ми писали, що ганський футболіст забив бомбезно гол з центру поля. Півзахисник команди Ельміна Шаркс – Джеймс Бісс – з 60 метрів пустив м'яч за комірець воротарю команди Легон Сітіс – цей чудо-гол може врятувати "акул" від вильоту.