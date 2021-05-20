Без воротаря і запасних: аргентинський клуб здобув унікальну перемогу

Через спалах коронавірусу Рівер Плейт залишився без 20 гравців і воротарів. Проте, команда змогла вийти на поле і здобути перемогу, а героєм зустрічі став польовий гравець, який посів місце в рамці воріт

Енцо Перес став героєм зустрічі. Фото: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Рівер Плейт добув героїчну перемогу над Санта-Фе в Кубку Лібертадорес, провівши весь матч без воротаря. Через спалах коронавірусу аргентинський клуб не зміг розраховувати на 20 гравців, в тому числі на трьох воротарів. Нещодавно ми писали, що воротареві Карабаху проломили голову на полі. Жахливе відео.

Заявити голкіпера з молодіжного складу заборонили організатори турніру, як і відмовилися перенести зустріч. Рівер Плейт зміг зібрати лише 11 гравців без єдиного запасного, а місце на воротах зайняв півзахисник Енцо Перес, який до того ж ще не відновився після пошкодження. До слова, в полі весь поєдинок відіграв колишній гравець Карпат Хорхе Карраскаль.

Відео голів Рівер Плейт – Санта Фе:

В таких умовах Рівер Плейт не тільки відіграв весь матч без замін, але ще й примудрився вирвати перемогу. Аргентинці забили два м'ячі до шостої хвилини, що визначило долю зустрічі. Решту часу гості провели в спробах відігратися, але лише один удар з 22-х виявився результативним, пише Evening Standard.

Дивіться, як грав Енцо Перес в воротах:

До речі, напередодні стався ще один унікальний випадок за участю воротаря – гол воротаря Аліссона на 95-й хвилині приніс Ліверпулю перемогу. Чудо від бразильського кіпера зберегло команді Юргена Клоппа шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів. Воротар-герой присвятив гол своєму батькові, який потонув у озері в Бразилії.