Беріть приклад з Роналду. Футболіст показав, чим замінив колу

Кріштіану Роналду виступає за здоровий спосіб життя, тому і перебуває у приголомшливій формі. Адже 5 лютого футболісту виповниться 37.
Під час Євро-2020 Кріштіану дуже розлютився, коли перед ним на прес-конференції поставили колу. Він просто викинув пляшки зі столу.
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Кріштіану п'є кокосову воду.
"Насолоджуюся виглядом", – підписав знімок футболіст.
Раніше ми писали, що Роналду в Манчестер Юнайтед можуть скоротити зарплату на 25%. Це станеться, якщо за підсумками сезону клуб не зможе пробитися до Ліги чемпіонів.
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До речі, перед Новим роком у колишній португальській колонії встановили пам'ятник форвардові Манчестер Юнайтед, що не сподобалося місцевим жителям.