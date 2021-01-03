"Вагітний" футболіст став героєм першого матчу року в чемпіонаті Італії

Невже на Новий рік замість застілля "Інтер" відпрацьовував удари по воротах? У першій грі чемпіонату Італії 2021 року "нерадзуррі" на своєму полі розгромили одного з аутсайдерів Серії А "Кротоне" з рахунком 6:2. У середньому м'яч влітав до сітки воріт кожні 11 хвилин!
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Героєм матчу "Інтера" з "Кротоне" став форвард господарів Лаутаро Мартінес. Партнер Ліонеля Мессі по збірній Аргентини забив половину голів своєї команди – три. Щоразу, вражаючи ворота суперника, Лаутаро засовував м'яч собі під футболку, зображуючи "вагітність": незабаром кохана нападника, Августина, має народити доньку.
Огляд матчу "Інтер" – "Кротоне" (6:2)
"Інтер" – "Кротоне" – 6:2
Голи: Мартінес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (у свої ворота), Лукаку, 64, Хакимі, 88 – Дзанеллато, 12, Големич, 36
"Інтер": Ханданович, Янг (Дарміан, 75), де Врей, Шкриньяр, Хакимі, Барелла (Гальярдіні, 70), Брозович, Відаль (Сенсі, 46), Бастоні (Коларов, 81), Мартінес, Лукаку (Перішич, 75)
Завдяки цій перемозі "Інтер" з 36 очками вийшов на перше місце в чемпіонаті Італії, але його вже в неділю, 3 січня, обійде "Мілан", якщо обіграє на виїзді "Беневенто".
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