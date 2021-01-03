"Вагітний" футболіст став героєм першого матчу року в чемпіонаті Італії

Аргентинець із животиком Лаутаро Мартінес забив три м'ячі в поєдинку "Інтера" з "Кротоне" – дивіться, як це було

Невже на Новий рік замість застілля "Інтер" відпрацьовував удари по воротах? У першій грі чемпіонату Італії 2021 року "нерадзуррі" на своєму полі розгромили одного з аутсайдерів Серії А "Кротоне" з рахунком 6:2. У середньому м'яч влітав до сітки воріт кожні 11 хвилин!

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Героєм матчу "Інтера" з "Кротоне" став форвард господарів Лаутаро Мартінес. Партнер Ліонеля Мессі по збірній Аргентини забив половину голів своєї команди – три. Щоразу, вражаючи ворота суперника, Лаутаро засовував м'яч собі під футболку, зображуючи "вагітність": незабаром кохана нападника, Августина, має народити доньку.

Огляд матчу "Інтер" – "Кротоне" (6:2)

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Лаутаро Мартінес / Фото: Reuters В тренді Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

"Інтер" – "Кротоне" – 6:2

Голи: Мартінес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (у свої ворота), Лукаку, 64, Хакимі, 88 – Дзанеллато, 12, Големич, 36

"Інтер": Ханданович, Янг (Дарміан, 75), де Врей, Шкриньяр, Хакимі, Барелла (Гальярдіні, 70), Брозович, Відаль (Сенсі, 46), Бастоні (Коларов, 81), Мартінес, Лукаку (Перішич, 75)

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Завдяки цій перемозі "Інтер" з 36 очками вийшов на перше місце в чемпіонаті Італії, але його вже в неділю, 3 січня, обійде "Мілан", якщо обіграє на виїзді "Беневенто".

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