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Білоруський фахівець буде рятувати Рух

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
4 серпня, 22:32
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Керівництво львівської команди Рух оперативно знайшло заміну Івану Федику: на пост головного тренера повертається Леонід Кучук
/ Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Львівський клуб Рух на своєму офіційному сайті оголосив про призначення головним тренером команди відомого фахівця Леоніда Кучука.

"Леонід Кучук сьогодні ввечері приїхав на тренування "жовто-чорних" на навчально-тренувальну базу у Винниках. Протягом заняття новоспечений наставник спостерігав за діями футболістів, втім, участі в тренувальному процесі не брав. Після сесії, керівництво Руха в конференц залі представило футболістам Леоніда Кучука в якості нового головного тренера команди.

Про тренерів, які будуть допомагати Леоніду Кучуку в його тренерському штабі повідомимо найближчим часом"- повідомляє сайт клубу.

Леонід Кучук – головний тренер Руху
Леонід Кучук – головний тренер Руху / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Нагадаємо, що після невдалого старту в чемпіонаті львівський Рух попрощався з Іваном Федиком – наставником "жовто-чорних". Після двох турів команда знаходиться на 14-му місці турнірної таблиці і набрала нуль очок.

Леонід Кучук уже очолював львівську команду в 2019 році, багато в чому завдяки його роботі Рух вийшов до Прем'єр-ліги. У різні періоди досвідчений наставник очолював київський Арсенал, кам'янську Сталь, російські клуби Локомотив, Кубань, Ростов.

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