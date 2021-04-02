Бекхем запросив Зідана на перегляд до свого клубу

Вихованець Реала Енцо Зідан може продовжити кар'єру в американській лізі. 26-річний атакуючий півзахисник перебуває на перегляді в Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем.

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Енцо Зідан у молодіжних командах Реала виступав з 2014 по 2017 рік і деякий час працював під керівництвом батька. Останньою командою сина знаменитого футболіста Зінедіна Зідана була іспанська Альмерія, де він провів всього три матчі. Крім того, Енцо виступав за Алавес (Іспанія), Лозанну (Швейцарія), Райо Махадаонда (Іспанія) і Авеш (Португалія).

До речі, Енцо був названий на честь відомого уругвайського футболіста Енцо Франческолі.

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Раніше ми писали, що Зідан пригрозив піти з "Реала" через конфлікт навколо його сина і українця Луніна.

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