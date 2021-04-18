Барселона взяла Кубок Іспанії, Мессі зробив дубль за чотири хвилини

Каталонська команда розгромила у фіналі Атлетик з Більбао з рахунком 4: 0, завоювавши перший трофей з нідерландським наставником Рональдом Куманом

В Іспанії відбувся другий фінальний матч Кубка Короля за два тижні. Нагадаємо, що минулорічний вирішальний поєдинок перенесли через пандемію. В ньому Реал Сосьєдад обіграв Атлетик і змусив тренера моторошно співати, вигравши Кубок Іспанії вперше за 34 роки. За трофей 2021 року знову боровся Атлетик, але вже проти Барселони. Правда, з тим же успіхом – 0:4.

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Втім, на стадіоні в Севільї баски досить серйозно чинили опір впродовж цілої години. А потім Барса забила чотири м'ячі протягом 12 хвилин – з 60-ї по 72-ю. Спочатку відзначився француз Антуан Грізманн, незабаром нідерландець Френкі де Йонг забив головою, після чого настала черга Ліонеля Мессі. Аргентинець двічі розписався у воротах команди з Більбао, причому, перший його гол був особливо гарний. Дивіться огляд матчу.

У минулому році Барселона не виграла жодного трофею і ось нарешті відзначилася першим за Рональда Кумана.

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У чемпіонаті Іспанії Мессі і Ко продовжують боротися за "золото". Після 30 матчів Барса відстає від Атлетіко на два очки, від Реала – на одне. Але попереду ще цілих вісім турів.

Читайте також: Мессі жодного разу не забив Реалу після відходу з команди Роналду.

Згадаймо, як Лео забивав ПСЖ у Лізі чемпіонів:

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