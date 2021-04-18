Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Барселона взяла Кубок Іспанії, Мессі зробив дубль за чотири хвилини

18 квітня, 08:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Каталонська команда розгромила у фіналі Атлетик з Більбао з рахунком 4: 0, завоювавши перший трофей з нідерландським наставником Рональдом Куманом

В Іспанії відбувся другий фінальний матч Кубка Короля за два тижні. Нагадаємо, що минулорічний вирішальний поєдинок перенесли через пандемію. В ньому Реал Сосьєдад обіграв Атлетик і змусив тренера моторошно співати, вигравши Кубок Іспанії вперше за 34 роки. За трофей 2021 року знову боровся Атлетик, але вже проти Барселони. Правда, з тим же успіхом – 0:4.

Реклама

Втім, на стадіоні в Севільї баски досить серйозно чинили опір впродовж цілої години. А потім Барса забила чотири м'ячі протягом 12 хвилин – з 60-ї по 72-ю. Спочатку відзначився француз Антуан Грізманн, незабаром нідерландець Френкі де Йонг забив головою, після чого настала черга Ліонеля Мессі. Аргентинець двічі розписався у воротах команди з Більбао, причому, перший його гол був особливо гарний. Дивіться огляд матчу.

У минулому році Барселона не виграла жодного трофею і ось нарешті відзначилася першим за Рональда Кумана.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Реклама

У чемпіонаті Іспанії Мессі і Ко продовжують боротися за "золото". Після 30 матчів Барса відстає від Атлетіко на два очки, від Реала – на одне. Але попереду ще цілих вісім турів.

Читайте також: Мессі жодного разу не забив Реалу після відходу з команди Роналду.

Згадаймо, як Лео забивав ПСЖ у Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Барселона відео голів кубок Іспанії Атлетик Більбао
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020Футбол
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуніФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти