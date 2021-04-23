Барселона з дублем Мессі розгромила Гетафе, а пенальті дозволили бити Грізманну

Каталонська команда повернулася на третє місце, обійшовши Севілью, і тепер відстає від Реала на два очки, від Атлетіко – на п'ять, але зіграла на матч менше

/ Фото: Reuters

Барселона не відпустила у відрив Атлетіко і Реал і слідом за командами з Мадрида здобула впевнену перемогу. Жертвою Мессі і Ко в 32-му турі став скромний Гетафе, який думає про збереження прописки в Ла Лізі.

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Як відомо, Барселона не збирається залишати Суперлігу.

Аутсайдер спробував надати каталонцям опір. На 12-й хвилині рахунок уже був 1:1, на 85-й – ще 3:2. Лише наприкінці господарі Камп Ноу довели цифри на табло до розгромних. У Барси до 33-ї хвилині дубль зробив Ліонель Мессі, в доданий час пенальті реалізував Антуан Грізманн, один м'яч забив молодий уругваєць Рональд Араухо, а ще один гості самі занесли в свої ворота. Примітно, що Лео не став скупитися і дозволив пробити 11-метровий французькому форварду. Дивіться огляд зустрічі.

Квартет лідерів у минулому турі дружно здобув по три очки, так що статус кво на горі таблиці зберігся. Наступний, 33-й, тур відбудеться 24-26 квітня.

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