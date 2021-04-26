Русский
$ 27,9
33,67
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Барселона пре, як танк: Грізманн приносить перемогу в Вільярреалі, Атлетіко зганьбився в Більбао

26 квітня, 09:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Каталонська команда набрала хід і стала потенційним лідером чемпіонату Іспанії за втраченими очками, а Ліонелю Мессі ледь не зламали ногу

/ Фото: Reuters

Чемпіонська гонка в Іспанії, яка, здавалося, вже втратила інтригу, знову відродилася. Мадридський Атлетіко в останніх турах просто катастрофічно ослаб і дозволив до себе наблизитися Реалу й Барселоні. А в минулі вихідні з тріо лідерів лише каталонці змогли перемогти.

Реклама

Читайте також: Реал і Барселона повинні були заробити більше інших у Суперлізі.

Підопічні Рональда Кумана взяли три очки в Вільярреалі. На гол нігерійця Саму Чуквезе дублем ще в першому таймі відповів Антуан Грізманн – 1:2. А в середині другого тайму господарі залишилися в меншості: Ману Трігерос за грубий фол проти Ліонеля Мессі отримав червону картку. Втім, аргентинець зіграв весь матч. Дивіться його огляд.

А ось хлопці Дієго Сімеоне поступилися Атлетіку в Країні Басків – 1:2. Переможний м'яч в ворота Атлетіко захисник Мартінес забив на 86-й хвилині. До вашої уваги – найцікавіші моменти зустрічі.

Реклама

В тренді
Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Поки що Атлетіко залишився на першому місці, випереджаючи на два очки головних конкурентів. Але Барселона провела на матч менше, так що є потенційним лідером.

Днями Барселона з дублем Мессі розгромила Гетафе.

Дивіться, як каталонці не зуміли обіграти ПСЖ і вилетіли з Ліги чемпіонів:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео футбол Барселона чемпіонат Іспанії Атлетіко Мадрид Атлетик Більбао Вільярреал
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти