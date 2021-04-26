Барселона пре, як танк: Грізманн приносить перемогу в Вільярреалі, Атлетіко зганьбився в Більбао

Каталонська команда набрала хід і стала потенційним лідером чемпіонату Іспанії за втраченими очками, а Ліонелю Мессі ледь не зламали ногу

/ Фото: Reuters

Чемпіонська гонка в Іспанії, яка, здавалося, вже втратила інтригу, знову відродилася. Мадридський Атлетіко в останніх турах просто катастрофічно ослаб і дозволив до себе наблизитися Реалу й Барселоні. А в минулі вихідні з тріо лідерів лише каталонці змогли перемогти.

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Підопічні Рональда Кумана взяли три очки в Вільярреалі. На гол нігерійця Саму Чуквезе дублем ще в першому таймі відповів Антуан Грізманн – 1:2. А в середині другого тайму господарі залишилися в меншості: Ману Трігерос за грубий фол проти Ліонеля Мессі отримав червону картку. Втім, аргентинець зіграв весь матч. Дивіться його огляд.

А ось хлопці Дієго Сімеоне поступилися Атлетіку в Країні Басків – 1:2. Переможний м'яч в ворота Атлетіко захисник Мартінес забив на 86-й хвилині. До вашої уваги – найцікавіші моменти зустрічі.

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Поки що Атлетіко залишився на першому місці, випереджаючи на два очки головних конкурентів. Але Барселона провела на матч менше, так що є потенційним лідером.

Днями Барселона з дублем Мессі розгромила Гетафе.

Дивіться, як каталонці не зуміли обіграти ПСЖ і вилетіли з Ліги чемпіонів:

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