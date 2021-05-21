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Барселона відпустила Мессі

Олег Люлька Олег Люлька
21 травня, 15:26
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Каталонський клуб дозволив Ліонелю пропустити заключний матч сезону з Ейбаром. Не виключено, що за "блаугранас" аргентинець більше вже не зіграє
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Фото: REUTERS/Sergio Perez

Ліонель Мессі з дозволу головного тренера Рональда Кумана не тренується з Барселоною і пропустить матч заключного, 38-го туру чемпіонату Іспанії з Ейбаром.

Про це повідомляє Twitter "синьо-гранатових".

Зазначимо, що поєдинок з Ейбаром вже не має особливого значення для Барселони, оскільки вона достроково втратила шанси на чемпіонство після нічиєї 3:3 з Леванте, коли один з м'ячів у ворота каталонців влетів після обрізки Мессі.

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Тим часом цілком можливо, що Барселона, давши можливість Мессі пропустити останній поєдинок сезону з Ейбаром, відпустила його назавжди, і більше він не зіграє за каталонців взагалі.

Нагадаємо, цього літа у 33-річного Мессі закінчується контракт з Барселоною. Батько і брат аргентинця переконують його перейти до ПСЖ, наголошуючи на тому, що Ліонель не зможе в майбутньому отримувати високу зарплату в каталонському клубі, котрий має фінансові проблеми.

Месси
Месси / Фото: Reuters

Разом з тим продовжують сватати Мессі і в Манчестер Сіті до Зінченка – аргентинець вже озвучив "містянам" бажаний оклад.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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