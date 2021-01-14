"Барселона" без Мессі вийшла в фінал Суперкубку Іспанії за пенальті

Переможця Суперкубку Іспанії другий рік поспіль визначають за системою "фіналу чотирьох". У першому матчі в середу ввечері в місті Кордова, що в Андалусії, зійшлися "Реал Сосьєдад" і "Барселона". Каталонці змушені були обходитися без Ліонеля Мессі, оскільки зоряний аргентинець заробив невелике ушкодження. Нагадаємо, Мессі не включили до символічної збірної 2020 року.

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Однією з головних дійових осіб виявився молодий нідерландець Френкі де Йонг. На 39-й хвилині він відкрив рахунок ударом головою після передачі Антуана Грізманна. Однак на 50-й хвилині він необережно зіграв рукою в своїй штрафній, і Мікель Оярсабаль реалізував 11-метровий – 1:1.

Після додаткового часу дійшло до серії пенальті. І тут де Йонг не забив, вдаривши в штангу. А Грізманн взагалі запустив м'яч вище воріт. На щастя "Барси", баски били ще гірше, тричі поспіль не зумівши влучити. У підсумку – 3:2, перемога в "лотереї" підопічних Рональда Кумана.

Другий фіналіст визначиться в четвер увечері в Малазі в дуелі "Реал" – "Атлетик".

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