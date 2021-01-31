"Барселона" – "Атлетик": прогноз коментатора на матч чемпіонату Іспанії

На "Камп Ноу" в неділю грають четверта і десята команди чемпіонату. Каталонці в разі успіху можуть наздогнати "Реал", який напередодні несподівано поступився вдома "Леванте".

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Днями Мессі вивів "Барсу" до чвертьфіналу Кубка з клубним рекордом.

"Барселона" – "Атлетик": прогноз

Ла Ліга, 31 січня, 22.00, "Мегого"

Ці команди зустрінуться втретє за місяць і другий раз за два тижні після перемоги каталонців в Прімері (3:2) і успіху басків з таким же рахунком в додатковий час Суперкубка Іспанії. Каталонці після тієї невдачі не без зусиль пройшли скромні "Корнелью" иа "Райо Вальєкано" в Кубку і мінімально обіграли "Ельче" в чемпіонаті (2:0).

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Упевненості і видовищності команді Кумана як і раніше не вистачає, але вона вже піднялася на третє місце Прімери з відставанням від лідера, "Атлетіко", на 10 очок, до того ж у "матрацників" гра в запасі. Фаті, Коутіньйо і Піке все ще в лазареті. Бускетс не зіграє через дискваліфікацію.

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У "Атлетика" з новим тренером справи дійсно налагодилися – шість перемог в семи матчах і п'ять в останніх п'яти. Дії в захисті як і раніше не зовсім налагоджені – вісім пропущених голів за цей період і тільки одна гра на "нуль". Можливо, причина, зокрема, у відсутності основних оборонців – Іньїго Мартінеса і Юрія Берчіче.

"Барселона" жадає реваншу, очок і, в принципі, вже знає, що з себе представляє команда Марселіно. Очікую перемогу каталонців . Можна спробувати "перемога" Барселони "і ТМ 2,5 .

Нещодавно стало відомо, що "Барселона" заборгувала понад мільярд євро.

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Дивіться, як "Барса" перемагала "Ференцварош" в Лізі чемпіонів:

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