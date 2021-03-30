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Бан за святкування гола! Македонського форварда вигнали зі збірної

30 березня, 16:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ілія Несторовскі не стримався в матчі проти Ліхтенштейну

Форвард "Удінезе" Ілія Несторовскі був виключений зі складу збірної Північної Македонії. Футболіста покарали за святкування гола в матчі відбору на ЧС-2022 проти Ліхтенштейну (5:0). Ілія підбіг до камери і нецензурно вилаявся.

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Пізніше Несторовскі заявив, що слова були адресовані тим, хто погрожував його сім'ї. Головний тренер Північної Македонії Ігор Ангеловскі прийняв пояснення футболіста, але зазначив, що подібна поведінка неприпустима для гравця національної збірної, тому Несторовскі покинув розташування команди. Про це повідомляє Football Italia.

Несторовскі в нинішньому сезоні забив два м'ячі в 19 матчах італійської Серії А. В активі 31-річного гравця 10 голів в 46 матчах у складі збірної Північної Македонії.

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футболіст ЧС-2022 збірна Македонії

Джерело: lenta.ru

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