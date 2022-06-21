Авто Роналду за 2 млн євро розбили на Мальорці (фото)

Дорогий автомобіль Bugatti Veyron, що належить Кріштіану Роналду, потрапив у ДТП. За кермом був не футболіст

Доведеться Роналду здавати Bugatti Veyron в ремонт / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Мальорки зафіксувала на острові ДТП, у якому постраждав автомобіль Bugatti Veyron. Його власником є нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Раніше Роналду дісталося від Тайсона Ф'юрі .

За словами поліцейських, за кермом автомобіля вартістю 2 млн. євро був не сам футболіст. Водій не впорався з керуванням та врізався у стіну житлового комплексу. Інші авто не брали участь у ДТП.

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Передня частина Bugatti була розбита, водій відбувся легкими травмами та співпрацює зі слідством. Більше ніхто не постраждав. 20min .

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Нагадаємо, що у списку найбагатших спортсменів минулого року Кріштіану Роналду посів третє місце .